الزمالك يفوز وديًا على الوصل الإماراتى 5 /1

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الوصل الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في مدينة نورنبرج الألمانية ضمن معسكر الفريق الأبيض الحالي استعدادًا للموسم الجديد.



سجل أهداف الزمالك الخمسة كل من محمد إبراهيم في الدقيقة 12، وعماد فتحي في الدقيقة 14، وعمر السعيد في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.



وأضاف كاسونجو الهدف الرابع في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل عمر السعيد الهدف الشخصي الثاني له، والخامس لفريقه قبل انتهاء المباراة.



بينما سجل الوصل هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.



يذكر أن مباراة الزمالك والوصل الودية أقيمت على مدار 3 أشواط بالاتفاق بين الفريقين، وكان مدة كل شوط نصف ساعة.