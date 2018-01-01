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الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:56 م

الزمالك يفوز وديًا على الوصل الإماراتى 5 /1

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2248148

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الوصل الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في مدينة نورنبرج الألمانية ضمن معسكر الفريق الأبيض الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك الخمسة كل من محمد إبراهيم في الدقيقة 12، وعماد فتحي في الدقيقة 14، وعمر السعيد في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

وأضاف كاسونجو الهدف الرابع في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل عمر السعيد الهدف الشخصي الثاني له، والخامس لفريقه قبل انتهاء المباراة.

بينما سجل الوصل هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

يذكر أن مباراة الزمالك والوصل الودية أقيمت على مدار 3 أشواط بالاتفاق بين الفريقين، وكان مدة كل شوط نصف ساعة.

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