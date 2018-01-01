ارتفاع عدد قتلى تفجير المجمع الانتخابي الباكستاني إلى 85 شخصا

نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، عن مسؤول باكستاني تأكيده ارتفاع عدد قتلى الانفجار الانتحاري الذي وقع في مجمع انتخابي بمقاطعة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان إلى 85 شخصًا على الأقل.



وذكرت القناة أن من بين القتلى مرشح حزب عوامي المنتمي لبلوشستان "نواب زاده سراج ريساني"، وأضاف المسؤول الباكستاني قائلًا:"إن حوالي 150 شخصًا أصيبوا في الانفجار".

وأكدت وحدة تفكيك القنابل في باكستان أن الانفجار كان انتحاريًا، مشيرة إلى أن حوالي 16-20 كيلوجرامًا من المتفجرات استخدم في هذا الانفجار.

وأعلنت، من ناحية أخرى، حالة الطوارئ في مستشفيات مدية كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني، وتم استدعاء فرقق أخرى من الأطباء.