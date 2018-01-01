طائرات كورية جنوبية ويابانية تتبع مقاتلات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرات مقاتلة كورية جنوبية ويابانية تتبعت بشكل قريب اثنتين من القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز (تو-95) أثناء تحليقهما اليوم في دورية منتظمة فوق بحر اليابان والبحر الأصفر.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن اثنتين من قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز (تو-95 إم إس) التابعة للقوات الجوية الروسية قامتا بجولات جوية محددة مقررة مسبقا فوق المياه المحايدة في بحر اليابان والبحر الأصفر وكذلك الجزء الغربي من المحيط الهادئ.



وأضاف البيان أنه في مراحل منفصلة من مسار الدورية تتبعت الطائرتين الروسيتين طائرتان مقاتلتان من القوات الجوية الكورية الجنوبية وكذلك طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.



وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت صباح اليوم أن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوي أربع مرات ثم حلقتا بعيدا عقب توجيه تحذيرات إليهما.