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الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

بوتين يستقبل ماكرون
وكالات
dostor.org/2248028

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الأحد في الكرملين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوجه إلى موسكو لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في كرة القدم بين منتخب بلاده والمنتخب الكرواتي.
وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف في تصريح صحفي، إن بوتين "سيلتقي الأحد، رئيسي البلدين اللذين تأهلا إلى نهائي مونديال 2018" في كرة القدم.

وأوضح أن الرئيس الروسي سيعقد "لقاءين منفصلين" في الكرملين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وذكر قصر الإليزيه أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والفرنسي تقرر مساء الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مقتضب بين الرئيسين بعد مباراة نصف النهائي بين فرنسا وبلجيكا التي حضرها ماكرون في سان بطرسبورج.
وقال اوكاشوف إن "الرئيس الفرنسي سيطلع (بوتين) على نتائج قمة الحلف الأطلسي" التي عقدت في 11 و12 يوليو في بروكسل.
من جهته، سيتطرق الرئيس الروسي خلال هذا اللقاء إلى قمته المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستعقد الإثنين في هلسنكي، كما قال المصدر.
وسيلتقي بوتين أيضا الأحد قبل المباراة بين فرنسا وكرواتيا، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، ورئيس الفيفا جياني اينفانتينو ورئيس اللجنة الدولية الاولمبية توماس باخ، كما اعلن اوشاكوف.
وسيستقبل الرئيس الروسي السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تأتي زيارته الى موسكو بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق اوشاكوف.
وسيلتقي بوتين أيضا السبت الرئيس المولدافي ايغور دودون، ورئيس الجابون علي بونجو اونديمبا والرئيس السوداني عمر البشير الذي زار موسكو في نوفمبر 2017.
وبالاجمال، سيحضر اثنا عشر رئيس دولة، إضافة إلى رؤساء حكومات ومسئولين كبار من دول أجنبية المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في موسكو، بحسب أوشاكوف.

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