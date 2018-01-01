تراجع صادرات المفروشات المنزلية خلال مايو الماضي

تراجعت صادرات المفروشات المنزلية خلال مايو 2018 بنسبة 11% لتسجل 42 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار فى مايو 2017.



يشار إلى أن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وقع اتفاقا مع بنك تنمية الصادرات لتقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية ومنها صادرات المفروشات.



وقال سعيد أحمد، إن مجلسه يسعى إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بقطاع المفروشات وبالتالى زيادة الإنتاجية لتكون سبيل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى ظل تزايد تكلفة جميع عناصر الإنتاج.