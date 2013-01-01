اليوم.. مساهمو "المشروعات الصناعية والهندسية" يعتزمون عزل مجلس الإدارة

يعتزم عدد من مساهمى شركة المشروعات الصناعية والهندسية والمتداول أسهمها بسوق خارج المقصورة، التصويت خلال الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها، اليوم السبت، على عزل مجلس الإدارة الحالى وتعيين آخر جديد.



كما يتم التصويت أيضا على عدم إخلاء طرف رئيس مجلس إدارة الشركة محمد على عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس أحمد عبد الحميد القاضى العضو المنتدب للتنفيذ، فضلا عن عدم التصريق على القوائم المالية للشركة لحين أخذ رأى مكتب مراجعة محايد، وإلزام مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب استشارى لإعادة الهيكل وتقديم الدراسة الفنية والهندسية والإدارية خلال فترة زمنية لا يتجاوز الشهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع استغلال مقر الشركة فى مدينة نصر، ونقل المقر إلى شقق الشركة الكائنة فى شارع طلعت حرب.



جاءت دعوة المساهمين بعد ما وصفوه من إهدار لأموالهم فى الشركة، وهو ما دفعهم إلى التقدم بمذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية رصدوا فيها عددا من المخالفات منها إهدار الأصول المستمر منذ عام 2013 وحتى الآن رغم طلب المساهمين خلال جمعيات عامة سابقة موثقة بعدم بيع الأصول خاصة مبنى الغردقة، مؤكدين فى مذكرتهم أن مجلس الإدارة أصر على بيع المبنى فى جمعيتين متتاليتين رغم رفض المساهمين.