القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
05:53 م

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه
الكابتن
الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:27 م

ساري يصل إلى لندن لتوقيع عقد تدريب تشيلسي بعد إقالة كونتي

ماوريتسيو ساري
ماوريتسيو ساري
أ ش أ
dostor.org/2248012

وصل المدرب الإيطالي، ماوريتسيو ساري، اليوم الجمعة، إلى لندن من أجل توقيع عقد تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، في أعقاب إقالة مواطنه أنطونيو كونتي.

وذكر نادي تشيلسي - في بيان نقلته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية - أنه "خلال حقبة كونتي في النادي، فزنا بسادس ألقابنا في الدوري وثامن كأس اتحاد. ونتمنى النجاح لأنطونيو في مسيرته المستقبلية".

ولم يتأهل البلوز لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهوا الموسم الماضي مع كونتي (48 عامًا) في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ما عجل برحيل المدرب الإيطالي قبل عام من انتهاء عقده مع النادي اللندني.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ اسبوع

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

منذ أقل من شهر

محمد صلاح رجل مباراة مصر والسعودية

منذ أقل من شهر

اتجاه للبدء بـ"الشناوى" أمام السعودية ومشاركة الحضرى خلال اللقاء

الآن

سائق قطار "المرازيق" يُسلم نفسه للشرطة

إصابة مساعد وزير الصحة بغيبوبة سكر خلال تفقده مصابي قطار البدرشين

النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث "قطار البدرشين"

شهود عيان: وفاة شخص فى حادث انقلاب "قطار البدرشين"

الأكثر قراءة

إصابة مساعد وزير الصحة بغيبوبة سكر خلال تفقده مصابي قطار البدرشين

سفارة المملكة بالقاهرة تنفى مسئوليتها عن رسائل تحذير عبر "واتس آب"

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

شاهد.. رحمة حسن تُشعل "السوشيال ميديا" بصورها العارية

ads
ألبومات الصور

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

ألبوم صور| حادث قطار المرازيق في البدرشين

صدمة الحياة.. ركاب قطار البدرشين يفترشون الرصيف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

إصابة مساعد وزير الصحة بغيبوبة سكر خلال تفقده مصابي قطار البدرشين

سفارة المملكة بالقاهرة تنفى مسئوليتها عن رسائل تحذير عبر "واتس آب"

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

شاهد.. رحمة حسن تُشعل "السوشيال ميديا" بصورها العارية

كشكول

أوركسترا جامعة المنيا يختتم دورته بمعهد إعداد القادة بحلوان

"إجمع دفعتك واستلم جدول محاضراتك" ملتقى للخريجين بـ"موسيقية حلوان"

رسالة ماجستير تنتج وقود نووي بمواد اقتصادية بـ"علوم المنوفية"

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الثالث لرابطة الدلتا للأمراض الصدرية

جامعة المنوفية تنظم قافلة للقضاء على فيرس سي بقرية بجيرم

الأمصار

الكتابة بالنسبة له كالمخدرات.. حياة "ألكسندر تشي" في رواياته

حذف مليون و700 ألف متابع وهمي لحساب "أمير قطر" على تويتر

ثقافة السعودية تؤسس "ملتقى الإعلام الثقافي والفني"

10 آلاف عبوة "بيرة" تذكارية للقاء بوتن وترامب: لنتفاهم كالبالغين

مونديال 2018.. يومان قبل حرب النجوم بين فرنسا وكرواتيا

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

علماء الآثار فى الصين يكتشفون أدوات عمل ستغير تاريخ البشرية

"الصحة العالمية" تدعو لتسهيل الوصول إلى جنوب سوريا

بالفيديو.. موديل محجبة تثير ضجة بإعلان شامبو

مباريات
الصحة

علماء يحذرون: الطقس الغائم يؤدى إلى مرض نفسى خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎