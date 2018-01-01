ساري يصل إلى لندن لتوقيع عقد تدريب تشيلسي بعد إقالة كونتي

وصل المدرب الإيطالي، ماوريتسيو ساري، اليوم الجمعة، إلى لندن من أجل توقيع عقد تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، في أعقاب إقالة مواطنه أنطونيو كونتي.



وذكر نادي تشيلسي - في بيان نقلته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية - أنه "خلال حقبة كونتي في النادي، فزنا بسادس ألقابنا في الدوري وثامن كأس اتحاد. ونتمنى النجاح لأنطونيو في مسيرته المستقبلية".



ولم يتأهل البلوز لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهوا الموسم الماضي مع كونتي (48 عامًا) في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ما عجل برحيل المدرب الإيطالي قبل عام من انتهاء عقده مع النادي اللندني.