وزير خارجية ألمانيا يؤكد أن بلاده لن تُجبر على زيادة الإنفاق العسكري

أكد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن بلاده تتخذ قراراتها السيادية بنفسها، ولن تُجبر على تنفيذ زيادة حادة في الإنفاق العسكري.



وقال ماس - في تصريحات أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم - "إننا لسنا أسرى لروسيا أو للولايات المتحدة، إنما بلادنا تتخذ قرارات حرة وسيادية فيما يتعلق بميزانية الدولة، وإمداداتها من الطاقة وعلاقاتها التجارية وذلك استنادًا على حقائق".



وكان ترامب قد تسبب في إثارة ضجة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انعقدت ببروكسل أمس عندما اتهم القادة الأوروبيين بـ"الانتفاع المجاني" وراء الإنفاق الأمريكي على الأمن، كما وصف ألمانيا بـ"الأسيرة لروسيا"، وذلك على خلفية العلاقات الوثيقة التي تربط موسكو وبرلين فيما يتعلق بمجال الطاقة.



تجدر الإشارة إلى أن جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو، من بينهم ألمانيا، ملتزمة برفع إنفاقها العسكري ليصل إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، الأمر الذي يرغب ترامب أن تحققه دول التحالف بحلول العام المقبل.