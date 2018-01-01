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الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:22 م

النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية تابعة لوزارة النقل لفحص قطار البدرشين

قطار البدرشين
قطار البدرشين
محمد عيسي
dostor.org/2248001

أمرت نيابة البدرشين، بتشكيل لجنة فنية تابعة لوزارة النقل لفحص آثار الحادث، وكتابة تقرير تفصيلي عن أسبابه الفنية والمسئول عنه، حول واقعة انقلاب ثلاث عربات من قطار رقم 986 "القاهرة- قنا" بمنطقة المرازيق في البدرشين.

وكلف النائب العام فريقًا من محققي النيابة العامة برئاسة المحامى العام للنيابات جنوب الجيزة، بالتحرك وإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الحادث، وإجراء حصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم بذلك، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث، وموافاة النيابة بالتحريات على وجه السرعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

وانتقل اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، واللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إلى موقع انقلاب قطار البدرشين للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويستمع فريق من رجال المباحث حاليًا إلى أقوال شهود العيان وعدد من مستقلي القطار وعامل المزلقان بالمنطقة المحيطة بالحادث للوقوف على ملابساته وبيان أسبابه.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا في منطقة البدرشين لتسهيل حركة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات ومساعدة مستقلي القطار الناجين.

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