قريبًا.. تدشين خط جوي بين القاهرة وشنغهاي

كشف مصدر مسئول بمبنى الركاب رقم 2، في مطار القاهرة الدولي، عن قرب تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وشنغهاي الصيني، خلال الفترة المقبلة، عقب انعقاد العديد من جلسات المفاوضات بين الجانبين المصري والصيني.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وفدًا من شركة الخطوط الجوية الصينية تفقد مبنى الركاب رقم 2، خلال الشهور القليلة الماضية، وأشاد بالإمكانيات والتجهيزات الخاصة بالمبنى، لافتَا إلى أن هناك مفاوضات جارية بين مصر والصين لتحديد عدد الرحلات بين الجانبين خلال الأسبوع.



وتشهد الحركة الركابية بين القاهرة وبكين كثافة هائلة كبيرة، في ظل الانفتاح الاقتصادي الصيني.