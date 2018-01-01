إطلاق اسم حازم عزمى على جائزة المقال النقدي

نعى المهرجان القومى للمسرح المصرى لكافة صناع النقد والإبداع وفاة المترجم البارز، والباحث الأكاديمي الكبير دكتور حازم عزمى، طالبًا له الرحمة والمغفرة، وقرر دكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومي للمسرح خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، إطلاق اسم دكتور حازم عزمى على جائزة المقال النقدى للدورة الحالية عقب الوقوف دقيقة حدادا.



يُذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من 19 يوليو الحالى حتى 2 أغسطس المقبل، دورة الكاتب محمود دياب.

