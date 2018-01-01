رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يعلن موعد إعلان نتيجة الثانوية

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية تتم على قدم وساق، حيث تجري الآن المراجعات النهائية لرصد النتائج وحصر الأوائل.



وزف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فى تصريح اليوم، بشري للطلاب وأولياء الأمور بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل حتي هذه اللحظة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، وشهادة البعوث الإسلامية، وكذلك الشهادة الثانوية الأزهرية بغزة، في مؤتمر صحفي سيعقد بمشيخة الأزهر أوائل الأسبوع المقبل برئاسة أ.دعباس شومان، وكيل الأزهر.

وناشد وسائل الإعلام بعدم استباق الأحداث وعدم نشر معلومات غير موثقة تتسبب في تشتيت الطلاب وأولياء الأمور وكذا العاملين بالكنترول، لأن كل ما يتعلق بالنتيجة سيتم إعلانه من خلال مشيخة الأزهر.