القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
05:53 م

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه
مصر
الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:12 م

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يعلن موعد إعلان نتيجة الثانوية

عباس شومان وكيل الأزهر
عباس شومان وكيل الأزهر
محمد عوض
dostor.org/2247988

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية تتم على قدم وساق، حيث تجري الآن المراجعات النهائية لرصد النتائج وحصر الأوائل.

وزف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فى تصريح اليوم، بشري للطلاب وأولياء الأمور بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل حتي هذه اللحظة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، وشهادة البعوث الإسلامية، وكذلك الشهادة الثانوية الأزهرية بغزة، في مؤتمر صحفي سيعقد بمشيخة الأزهر أوائل الأسبوع المقبل برئاسة أ.دعباس شومان، وكيل الأزهر.
وناشد وسائل الإعلام بعدم استباق الأحداث وعدم نشر معلومات غير موثقة تتسبب في تشتيت الطلاب وأولياء الأمور وكذا العاملين بالكنترول، لأن كل ما يتعلق بالنتيجة سيتم إعلانه من خلال مشيخة الأزهر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ 4 أيام

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

منذ أقل من شهر

قائد «الدفاع الجوى»: حطمنا أسطورة الذراع ‏الطولى لإسرائيل

الآن

ارتفاع مصابي قطار البدرشين إلى 55

سائق قطار "المرازيق" يُسلم نفسه للشرطة

إصابة مساعد وزير الصحة بغيبوبة سكر خلال تفقده مصابي قطار البدرشين

النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث "قطار البدرشين"

الأكثر قراءة

إصابة مساعد وزير الصحة بغيبوبة سكر خلال تفقده مصابي قطار البدرشين

سفارة المملكة بالقاهرة تنفى مسئوليتها عن رسائل تحذير عبر "واتس آب"

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

شاهد.. رحمة حسن تُشعل "السوشيال ميديا" بصورها العارية

ads
ألبومات الصور

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

ألبوم صور| حادث قطار المرازيق في البدرشين

صدمة الحياة.. ركاب قطار البدرشين يفترشون الرصيف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

إصابة مساعد وزير الصحة بغيبوبة سكر خلال تفقده مصابي قطار البدرشين

سفارة المملكة بالقاهرة تنفى مسئوليتها عن رسائل تحذير عبر "واتس آب"

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

شاهد.. رحمة حسن تُشعل "السوشيال ميديا" بصورها العارية

كشكول

أوركسترا جامعة المنيا يختتم دورته بمعهد إعداد القادة بحلوان

"إجمع دفعتك واستلم جدول محاضراتك" ملتقى للخريجين بـ"موسيقية حلوان"

رسالة ماجستير تنتج وقود نووي بمواد اقتصادية بـ"علوم المنوفية"

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الثالث لرابطة الدلتا للأمراض الصدرية

جامعة المنوفية تنظم قافلة للقضاء على فيرس سي بقرية بجيرم

الأمصار

الكتابة بالنسبة له كالمخدرات.. حياة "ألكسندر تشي" في رواياته

حذف مليون و700 ألف متابع وهمي لحساب "أمير قطر" على تويتر

ثقافة السعودية تؤسس "ملتقى الإعلام الثقافي والفني"

10 آلاف عبوة "بيرة" تذكارية للقاء بوتن وترامب: لنتفاهم كالبالغين

مونديال 2018.. يومان قبل حرب النجوم بين فرنسا وكرواتيا

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

علماء الآثار فى الصين يكتشفون أدوات عمل ستغير تاريخ البشرية

"الصحة العالمية" تدعو لتسهيل الوصول إلى جنوب سوريا

بالفيديو.. موديل محجبة تثير ضجة بإعلان شامبو

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

علماء يحذرون: الطقس الغائم يؤدى إلى مرض نفسى خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎