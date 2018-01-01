وزير الدفاع الهندي يعلن انعقاد اجتماع "2+2" مع أمريكا في سبتمبر بعد تأجيله مرتين

أعلن وزير الدفاع الهندي، نيرامالا سيثارامان، أنه تقرر عقد الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بين نيودلهي وواشنطن بنسق "2+2"، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وهو الاجتماع الذي كانت واشنطن قد أجلت انعقاده مرتين خلال العام الجاري.

وأضاف الوزير الهندي- في تصريحات اليوم الجمعة- أن الاجتماع الذي اتفق على عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي، نارندا مودي، سيبحث تطوير التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع وتعزيزه، حسب صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع، الذي يلتقي فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بنظيريهما الهنديين، في واشنطن في 6 يوليو الجاري، لكن بومبيو أجل الاجتماع بسبب ما وصفه بـ"أسباب لا مفر منها"، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الهندية في ذلك الوقت، إذ تزامن مع زيارة بومبيو لكوريا الشمالية؛ لبحث إجراءات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكان الموعد المقرر للاجتماع منذ البداية هو أبريل الماضي، إلا أن واشنطن أجلته نظرا لإقالة ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون في مارس الماضي، وانعقاد جلسات الكونجرس الأمريكي للتصديق على تعيين بومبيو خلفا له.