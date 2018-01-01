الفنانة الأمريكية ديان كيتون تؤدي بطولة فيلم كوميدي جديد

تقوم الفنانة الأمريكية ديان كيتون الحائزة على جائزة الأوسكار ببطولة الفيلم الكوميدي "بومز".



وذكر موقع "ديدلاين" أن العمل الفني يدور حول مجموعة من السيدات يقمن بتكوين فريق لقائدات المشجعات الرياضيات في مجتمعهن المتقاعد ليثبتن أنه لم يفت الآوان بعد لتحقيق أحلامهن.

وتشارك الفنانات جاكي ويفر وريا بيرلمان وبام جرير وأليشا بو في بطولة الفيلم المقرر تصويره في مدينة أتلانتا.

يذكر أن الفنانة الأمريكية ديان كيتون قدمت العديد من الأعمال الفنية منها "العراب" و"آني هول" و"بيبي بوم".