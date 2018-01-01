النيابة تنتهي من معاينة موقع انقلاب "قطار البدرشين"

انتهى فريق النيابة العامة المشكل من نيابة البدرشين ونيابة حوادث جنوب الجيزة، من معاينة موقع خروج قطار 986 مكيف "القاهرة - قنا"، عصر اليوم الجمعة، بحوش محطة المرازيق.



وكلف النائب العام، فريقًا من محققي النيابة العامة برئاسة المحامى العام للنيابات جنوب الجيزة، بالتحرك وإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الحادث، وإجراء حصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم بذلك، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.



كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث، وموافاة النيابة بالتحريات على وجه السرعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.



وانتقل اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، واللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إلى موقع انقلاب قطار البدرشين للوقوف على ملابسات الواقعة.



ويستمع فريق من رجال المباحث حاليًا إلى أقوال شهود العيان وعدد من مستقلي القطار وعامل المزلقان بالمنطقة المحيطة بالحادث للوقوف على ملابساته وبيان أسبابه.



وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا في منطقة البدرشين لتسهيل حركة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات ومساعدة مستقلي القطار الناجين.