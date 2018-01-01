"العقل المسكون".. رواية جديدة لـ مدحت مطر

يصدر قريبًا عن دار أطلس للنشر والإعلام رواية جديدة للكاتب مدحت مطر، بعنوان "العقل المسكون"، حيث تعد الإصدار 33 من سلسلة روايات أدب الخيال العلمي للكاتب، وصدر لـ"مطر" قبل العقل المسكون الكثير من الروايات منها: الدناهشة بمصر، الموتى قادمون، أرض الموت، الاختفاء الغامض، جزيرة الرعب، وقد طبعت في سوريا، الحياة المرة، الميكال وقد طبعت في الأردن، سنوات العذاب، العائدون من البرزخ، وقد طبعت الأخيرة في الكويت.



يذكر أن الكاتب هو عضو مجلس إدارة نادي الأدب بقصور الثقافة، وعضو اتحاد كتاب مصر، كما يشار إلى أن مدحت مطر يقيم العديد من الصالونات الأدبية، منها صالون نقابة المهندسين، حيث تتم استضافة أكثر من فنان وأديب، ومن المقبلين على الصالون السينارست الدكتور مدحت العدل، وكان أيضًا الفنان خليل مرسي رحمه الله، والشاعر الشاب عبدالله حسن وأدباء وفنانين آخرين، كما يقيم صالونات أخرى في الأوبرا ومركز كرمة.