نيويورك تايمز: 2018 عام الاكتشافات الفرعونية.. والتابوت الغامض حاز اهتمام العالم

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تابوت الإسكندرية العملاق الغامض يرقد في حفرته في انتظار فتحه والكشف عن أسرار جديدة للحضارة المصرية.

وتابعت أن ما يزيد التابوت غموضًا هو العثور عليه في ظل ضياع الكثير من الآثار المصرية القديمة بسبب أمواج البحر العالية أو بسبب الاعتداءات والسرقات التي حدثت في عصور قديمة، ولكن هذا التابوت ظل في موقعه ولم يتغير.

وأضافت أن العالم تخوف من فتح التابوت خوفًا من أن يكون تابعا لشخص غير صالح، لذلك دفن على عمق كبير وفي تابوت من الجرانيت الأسود أو بسبب حجمه الذي لم يتم اكتشاف مثيل له من قبل.

وأشارت إلى أن التوقعات حول التابوت كثيرة، فالعالم لا يتحدث إلا عن التابوت المصري الغامض، وتعلم المصريون الحذر بشأن توقعاتهم والتزم الفريق المكلف بالعمل على التابوت بالصمت.

وأوضحت أن عام 2018 كان الأفضل للاكتشافات المصرية، كما استعادت وزارة الآثار بعض القطع الثمينة من إيطاليا وأخرى من فرنسا، كما تم نقل آلاف القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير، وهو مشروع مذهل ويعد أكبر متاحف العالم المخصص لحضارة واحدة ويتم بناؤه بالقرب من الأهرامات، ومن المتوقع افتتاحه نهاية العام الجاري.





