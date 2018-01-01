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السبت 14/يوليه/2018 - 06:49 ص

10 معلومات عن لقاح "السولك" الجديد لشلل الأطفال

لقاح شلل الأطفال
لقاح شلل الأطفال
دعاء راجح
dostor.org/2247530

في إطار مجهودات الدولة في العناية بصحة الأطفال، كشفت وزارة الصحة والسكان عن طعم شلل الأطفال الجديد عن طريق الحقن للأطفال عند 4 شهور مرة واحدة فقط فى العمر، والذي سيتم إدخاله في 22 يوليو الجاري ضمن البرنامج القومي للتطعيمات بالوحدات الصحية ومراكز التطعيمات المنتشرة فى جميع المحافظات.

وفي أعقاب طرحه من قبل وزارة الصحة، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن لقاح شلل الأطفال الجديد.

1- طعم شلل الأطفال الجديد يتم إعطاءه للأطفال عن طريق الحقن.

2- ضرورة أن يحصل عليه الطفل في عمر 4 شهور.

3- يُعد طعم شلل الأطفال الجديد جرعة مهمة لرفع مناعتهم إلى حد لا يمكن معه الإصابة بالمرض، خاصة الأطفال العائدين من الخارج.

4- تم تصنيع اللقاح الجديد فى الهند ويتم تداوله في جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة.

5- تعتبر الكميات الأولى من اللقاح عبارة عن منحة من منظمة الصحة العالمية على أن يتم القيام بشراء اللقاح فيما بعد.

6- يُمثل اللقاح الجديد الأمان للغاية كونه يعمل على رفع مناعة الأطفال، ويتم السيطرة الكاملة على الأنماط الجينية بمختلف تركيبتها.

7- تحصل الأطفال على 7 جرعات على مدار العام ونصف الأولى من عمرهم، بحيث يكون عند شهرين و4 و6 و9 و12 و18 شهر.

8- يتم تقديم جرعات اللقاح الجديد للأطفال بالتزامن مع جرعات لقاح شلل الأطفال التي يتم إعطائها للأطفال عن طريق الفم طوال السنة ونصف الأولى.

9- التطعيم الجديد عبارة عن حقن "السولك IPV"، الذى يحمى من 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال، وستقوم وزارة الصحة باستيراد الكميات اللازمة لتكفي من عام 2018 وحتى 2021.

10- ستصل الكميات المطلوبة من اللقاح الجديد لمحاربة شلل الأطفال إلى ما يقرب من 3 مليون ونصف المليون للفترة القادمة.

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