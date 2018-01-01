اليورو يهبط مع صعود الدولار

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية أيام اليوم الجمعة بعدما تلقت توقعات أسعار الفائدة دعما من بيانات التضخم في الولايات المتحدة وانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما عزز الدولار.



كما تضرر الجنيه الإسترليني من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن خطط خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي تقتل الأمل في اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وهو ما قاد الدولار إلى الصعود على جميع المنصات.



وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الخميس زيادة مطردة في الضغوط التضخمية قد تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018.



وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1627 دولار بينما اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في عشرة أيام،وهبط الين الياباني إلى مستوى جديد هو الأدنى في ستة أشهر عند 112.775 ين للدولار.



وارتفعت العملة الأمريكية بنحو اثنين بالمئة مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع في أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف سبتمبر.



وانخفض الدولار الاسترالي 0.3 % إلى 0.7387 دولار أمريكي.وتراجع الجنيه الاسترليني بأكثر من 0.5% إلى 1.3131 دولار.