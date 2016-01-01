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اقتصاد
الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:28 ص

روسيا تتربع على عرش القمح فى العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2247470

تصدرت روسيا في السنة الزراعية الماضية قائمة الدول المصدرة للقمح في العالم، متقدمة على الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي ككل.

وذكرت وزارة الزراعة الروسية، أن صادرات البلاد من القمح بلغت خلال السنة الزراعية الماضية، والتي انتهت في 30 يونيو، قرابة 41 مليون طن، متجاوزة بذلك توقعات أشارت إلى 40.5 مليون طن.

و أظهرت بيانات الجمارك الروسية، أن إجمالي صادرات روسيا من الحبوب بلغ خلال العام الماضي 52.422 طن، ما يعني أن القمح شكل الحصة الأكبر في صادرات روسيا من الحبوب.

من جهتها قالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها، إن صادرات دول الاتحاد الأوروبي، والبالغة عددها 28 دولة، من القمح وصلت في السنة الزراعية الماضية 23.3 مليون طن، أما صادرات الولايات المتحدة من هذه المادة فبلغت 23.2 مليون طن، فيما صدرت كندا حبوبا بواقع 22.6 مليون طن.

وتربعت روسيا على عرش الدول المصدرة للقمح في السنة الزراعية 2015 – 2016، لكنها خسرت هذا المركز في 2016 – 2017 لمصلحة الولايات المتحدة، التي صدرت حينها نحو 29 مليون طن من القمح، في حين باعت روسيا خلال العام نفسه إلى الأسواق الخارجية 27.1 مليون طن.

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