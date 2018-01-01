كارمن لبس تبدأ تصوير "موت أميرة 2" أكتوبر المقبل

قررت الشركة المنتجة للمسلسل اللبناني "موت أميرة" تصوير الجزء الثاني من العمل بداية شهر أكتوبر لعرضه بداية العام الجديد أو البحث عن فرصة له خلال رمضان المقبل، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض خلال رمضان الماضي.



المسلسل قامت ببطولته النجمة اللبنانية كارمن لبس، بمشاركة مازن معضم وشيراز وجورج شلهوب وإلسي فرنيني وبيار شمعون، وأخرجه عاطف كيوان.



وتدور قصة المسلسل حول قصة اجتماعية رومانسية تجرى أحداثها في الستينيات من القرن الماضي، حيث تتعرض إحدى الفتيات الفقيرات وتُدعى "أميرة" وتقوم بدورها كارمن لبس للعديد من المشاكل، وتجد نفسها وحيدة أمام عواصف الحياة.