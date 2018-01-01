أسعار الذهب تتراجع مع تعزيز الدولار لمكاسبه

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتحركت في نطاق تداول ضيق مع تعزيز الدولار لمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما عززت بيانات قوية للتضخم فى الولايات المتحدة والمخاوف بشأن الحرب التجارية والطلب على العملة الأمريكية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1245.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، وعلى أساس أسبوعى، انخفض المعدن الأصفر 0.7 %.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب للتسليم فى أغسطس0.1 % إلى 1245.50 دولار للأوقية، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أيام مقابل سلة عملات اليوم الجمعة، بدعم من توقعات بارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أمس الخميس، زيادة مطردة في التضخم قد تُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار زيادة أسعار الفائدة

تدريجيا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 % إلى 15.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى فى سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة.



ونزل البلاتين 0.6% إلى 833.7 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 942.78 دولار للأوقية.

