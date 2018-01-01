روسيا تبدأ في تصنيع طائرات جديدة "مخفية"

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، خطة إنشاء الطائرة الجديدة من فئة قاذفات الصواريخ، وستكون "قاذفة المستقبل" طائرة خفية وفقا لما قاله أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، الذي كشف للصحفيين أن روسيا ستبني طائرتها الحربية الجديدة باستخدام تكنولوجيا الإخفاء.



وتتضمن تكنولوجيا الإخفاء، من جملة ترتيبات أخرى، طلاء الطائرة بمواد تقوم بامتصاص الأشعة الكهرومغناطيسية التي تبثها رادارات الكشف.



ومن المتوقع أن تظهر "قاذفة المستقبل" الروسية في النصف الأول من العقد القادم.



وأوكلت مهمة تصنيع الطائرة الجديدة إلى مصنع الطائرات في مدينة قازان الذي يركز الآن على تصليح وتحديث قاذفات القنابل والصواريخ "تو-22إم3" و"تو-160" بالإضافة إلى إنتاج طائرة جديدة هي "تو-160إم".



وتنوي وزارة الدفاع الروسية شراء 50 طائرة تقريبا من طراز "تو-160إم".



