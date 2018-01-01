عزل 4 ركاب مصريين بمستشفي حميات العباسية

قامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعزل 4 ركاب مصريين للاشتباه في إصابة الأول بحمي الضنك، وعدم حمل الآخرين لشهادات التطعيم ضد مرض الحمي الصفراء، فيما أوضحت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، اشتبه الأطباء في إصابة راكب مصري بعدوي حمى الضنك لظهور أعراض المرض عليه، فتم فحص الراكب بصالة الوصول بالمطار.



وأضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تم عزل أم ونجليها لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد مرض الحمي الصفراء، وقام طبيب الحجر الصحي بمناظرة الأسرة فور وصولها من السودان.



وقرر مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الدكتور حازم حسين، عزل الركاب بمستشفي حميات العباسية وإجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم بسيارتي المطار لمستشفي حميات العباسية.

