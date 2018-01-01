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اقتصاد
الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:10 ص

"الملا" يبحث مع سفير اليابان التعاون فى مشروعات الطاقة والتكرير

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2247448

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة، إذ تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون مع اليابان في مشروعات تطوير وزيادة طاقات معامل التكرير وتشجيع الشركات اليابانية للبحث عن البترول والغاز في مصر والمشاركة في المزايدتين التي طرحتها كلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط ودلتا النيل بالإضافة الى الاستعانة بالخبرات اليابانية في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وقال "الملا" إنه تم خلال اللقاء استعراض المشروعات الجارى دراستها مع الجانب الياباني والتي شملت مشروع السويس للتكرير والبتروكيماويات بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية والمباحثات التي تمت في هذا الخصوص، بالإضافة الى المساهمة في تمويل وتنفيذ مجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط، كما تم خلال اللقاء استعراض إمكانية قيام شركة تويو اليابانية بإقامة توسعات شركة ايثيدكو لرفع الطاقة الإنتاجية للمجمع من الايثيلين والبولى إيثيلين والمساهمة في مشروع البولى بيوتادين.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص قطاع البترول على تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف أنشطة البترول والغاز والإستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الشركات اليابانية، وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي يمكن أن تعزز هذا التعاون بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير الياباني حرص بلاده على المشاركة في المشروعات البترولية في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع البترول مؤخرا، وأشاد بمشروع التطوير والتحديث الذى تنفذه وزارة البترول للارتقاء بالكوادر البشرية بالإضافة الى برامج العمل السبع التي يشملها المشروع.

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