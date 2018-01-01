إصابة عشرات السياح بفيروس "التهاب الكبد" بعد عودتهم من المغرب

أعلنت ثماني دول من الاتحاد الأوروبي إصابة العشرات من مواطنيها بفيروس «التهاب الكبد» من نوع «أ»، بعد عودتهم من المغرب.



وأشارت «منظمة الصحة العالمية» إلى أنه ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي، سجلت ثمانية بلدان أوروبية إصابة 163 شخصا بفيروس «التهاب الكبد» بعد عودتهم من المغرب، وفق ما نقله موقع «هسبريس» المغربي اليوم الجمعة.



وأشار التقرير إلى أن بريطانيا سجلت أعلى حالات الإصابة بهذا الوباء الذي مصدره المغرب بـ36 حالة، تليها الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا وإسبانيا والسويد بحالات تراوح ما بين إصابة واحدة إلى ست إصابات.



وأضاف التقرير أن الإصابات المسجلة راوحت ما بين منتصف كانون الثاني وحزيران الماضي، وشملت الفئات العمرية ما بين ثلاثة أعوام و81 عاما، مرجحا انتشار الفيروس عبر الأغذية التي تناولوها في المغرب.



وكشف أطباء مختصون أن جزء كبيرا من الحالات التي جرى معاينتها، أظهرت أن فترة الإصابة كانت مرتبطة باستهلاك منتجات غذائية خلال فترة إقامتهم في المغرب.



وكان المغرب أطلق منذ أعوام مخططًا وطنيًا للقضاء على فيروس «التهاب الكبد» من نوع «سي» مطلع العام 2030. ويقدر عدد المغاربة المصابين بالالتهابات الكبدية من نوع «سي» بحوالى 400 ألف مصاب، أي بنسبة 1.2 في المئة من السكان وفق إحصاءات رسمية، فيما تقدر منظمة الصحة عدد المصابين عالميًا بحوالى 71 مليون شخص.