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اقتصاد
الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:09 ص

الصين تُسجل فائضًا تجاريًّا بنحو 30 مليار دولار خلال يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2247445

سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا إزاء الولايات المتحدة بنحو 30 مليار دولار في يونيو الماضي، ما من شأنه ان يزيد التوتر على الارجح مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية، معللا ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.

وحققت بكين فائضا ثنائيا ب28،97 مليار دولار في يونيو الماضي بزيادة 18% عن مايو (24،58 مليار)، بحسب ما أعلنت هيئة الرسوم الجمركية الصينية الجمعة، وقالت وكالة "بلومبورج" الاقتصادية انه رقم قياسي على صعيد فائض تجاري منذ العام 1999.

تأتي الزيادة في وقت ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13،1% للنصف الأول من العام الحالي رغم التوتر، وارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الى 133،8 مليارات دولارات في الفترة بين يناير ويونيو والى 28،97 مليار دولار في يونيو الماضي في ما يشكل رقما قياسيا.

وهذا الخلل في التوازن هو أساس استنكار ترامب إزاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير منصفة تضر بالشركات الاميركية وتدمر وظائف في بلاده، إلا أن وزارة التجارة الصينية حملت الولايات المتحدة في بيان مسؤولية تلك المشاكل وقالت ان الخلل في الميزان التجاري "مبالغ به" بسبب "المشاكل الهيكلية" في الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم هيئة الجمارك هوانغ سونغبينج في لقاء صحافي الجمعة "سيكون لهذا الخلاف التجاري أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانعكاس سلبي جدا على التجارة العالمية".

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 11،3% على مدى عام في يونيو بعد ان كانت توقعات وكالة بلومبرج 9،5% بينما ازدادت الواردات 14،1% بعد أن كانت التوقعات 21،3%،
لكن بكين تقر بأن هذا الميل ربما لن يستمر.

وتوقع خبير الاقتصاد جوليان ايفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال" ايكونوميكس ان "نمو الصادرات الصينية سيتباطأ في الاشهر القادمة بتأثير من الرسوم الاميركية وتراجع عام للطلب العالمي".

وقال خبير الاقتصاد تينغ لو من مصرف "نومورا" اننا "نتوقع تباطؤا عاما للنمو الاقتصادي" في النصف الثاني من العام.

وحتى الآن، تبادل البلدان فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على 34 مليار دولار من السلع، لكن الولايات المتحدة اعلنت الثلاثاء فرض رسم جديد نسبته 10% على مئتي مليار دولار من السلع الصينية اعتبارا من سبتمبر.

وسارعت الصين الى التحذير من انها ستتخذ "اجراءات مضادة ضرورية" إذا نفذت واشنطن تهديدها.

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