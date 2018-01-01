جولة سياحية لشاكيرا ظهر اليوم قبل حفلها المرتقب

تقوم النجمة العالمية شاكيرا، ظهر اليوم، بجولة سياحية بمحمية "أرز تنورين" في قضاء البترون بلبنان، حيث ستغرس أرزة باسمها، وتأتي الجولة قبل حفلها مساء اليوم بافتتاح مهرجانات الأرز الدولية، وتقدم حفلا جماهيريا كبيرا يحضره الآلاف من الجمهور اللبناني والعربي ببلدية "بشرى".



ووصلت شاكيرا مساء أمس قادمة من إسطنبول في إطار جولتها العالمية بعنوان "El Dorado"، وهو اسم آخر ألبوماتها، وكانت أحيت حفلا جماهيريا كبير قبل أيام بتركيا على ضفاف مضيق "البوسفور" وحققت نجاحا كبيرا.