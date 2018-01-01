السيطرة على حريق بمحل أدوات منزلية فى المنوفية

نشب حريق في محل أدوات منزلية ملك "و.ط.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان إخطارا من قسم شرطة شبين الكوم، بنشوب حريق بمحل أدوات منزلية دائرة القسم ملك "و.ط.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم مركز قويسنا، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.



وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



كما استقبلت مستشفى قويسنا المركزى "ف.ح.ع" صاحب ورشة أحذية، مقيم دائرة المركز مصابًا بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه والصدر والذراعين، وتم نقله إلى أحد المستشفياتبمدينة شبين الكوم، بمعرفة أهله وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.



وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه صاحب ورشة أحذية، مقيم بذات الناحية اتهم "م.ا.م" سائق توك توك مقيم بذات الناحية، بإلقاء مادة مشتعلة على شقيقه، ما أدى إلى حدوث إصابته لخلاف بينهما على قيمة الأجرة، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.