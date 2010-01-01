السياحة التونسية تسترد عافيتها بعد أحداث 2015

يتنقل العشرات من السياح البريطانيين والروس بين الشاطئ ومسبح فندق بمدينة نابل، في مشهد غاب عن قطاع السياحة التونسية منذ الاعتداءات التي ضربت البلاد في 2015 وتسببت بمقتل ستين شخصا بينهم 59 سائحا، وعلى طول شواطئ نابل والحمامات، يستمتع السياح بأشعة الشمس وصفاء الطقس على الرغم من ان الموسم السياحي لا يزال في بدايته.



ومن الواضح أن السياح البريطانيين الذين قتل ثلاثون منهم في اعتداء سوسة بدأوا يعودون إلى تونس، كما ارتفع عدد السياح الفرنسيين، فيما يشكل الصينيون والروس العدد الاكبر من السياح، بحسب مسؤولين في القطاع.



ويقول السائح الأيرلندي ستيف، والبالغ من العمر 49 عامًا، الجالس مع زوجته بملابس السباحة تحت مظلة بجانب مسبح في فندق أربعة نجوم في نابل في جنوب تونس "أنصح بالمجيء إلى تونس، الأمن موجود هنا اكثر مما هو في إيرلندا".



وأمضى ستيف عشرة ايام في مدينة الحمامات قبل نابل، واختار تونس بحثا عن أشعة الشمس الدافئة إضافة "الى ان أسعار الخدمات التي تقدم فيها متدنية"، ويضيف مهندس المعلوماتية "سنعود في الصيف القادم، وأقول لهم (الارهابيون) سنأتي ونفرح بالرغم من كل شيء".



وشكلت اعتداءات 2015، الضربة القاضية للسياحة التونسية التي كانت ايراداتها تعد 7% من إجمالي الناتج الداخلي، واستهدفت متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة، وجاءت بعد أعوام من التدهور بسبب انعدام الاستقرار الذي أعقب ثورة 2011.



وتترافق عودة السياح هذه السنة مع إجراءات أمنية مشددة. في الفندق، يؤمن الحراسة عناصر أمن خاصون، فيما نشرت كاميرات مراقبة عند مداخل الفندق من الداخل والخارج حيث يلهو أطفال يسبحون أو يلعبون على الرمال.



وتعتبر السياحة عنصرًا أساسيا في الاقتصاد التونسي، وقد سجلت نموا حقيقيا في الاشهر الخمسة الاولى من 2018، ووفقا لبيانات احصائية نشرتها وزارة السياحة في يوليو، دخل تونس اكثر من ثلاثة ملايين سائح الى حدود يونيو الفائت، في تجاوز لأرقام الفترة نفسها من سنة 2010، العام المرجعي للسياحة التونسية الذي بلغت العائدات المالية خلاله 430 مليون يورو.