"نصار" يتلقى تقريرًا عن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال مايو

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن 1791 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضى وذلك مقارنة بـ 61 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 1550 رخصة تشغيل و134 رخصة بناء و107 تصاريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم إصداره إلى 9697 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو من العام الحالى مقارنة بـ 1356 خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما تم قيد 1509 منشأه بالسجل الصناعى منها 850 سجل دائم و659 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 9802 (دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو الماضى.



جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء الهيئة خلال شهر مايو الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017



وأكد الوزير حرص الوزارة على زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وتشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن خطة عمل الوزارة في اطار برنامج الحكومة ترتكز على احداث تنمية صناعية شاملة من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعة التحويلية وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، تنمية الصناعات الواعدة والارتقاء بجودة المنتج الصناعي بما يتوافق مع المقاييس الدولية والمعايير البيئية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال اتاحة نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، وإنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات وتبسيط إجراءات منح التراخيص وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.



من جانبه اشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية مايو الماضى الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضى وموافقات لعدد 30 مشروعا استثماريا كبيرا وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضى ويجرى حاليّا اتخاذ إجراءات تخصيص أراضى لـ 103 مشروعًا جديدًا تتم حاليًا دراستهم تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.



ولفت إلى أن الهيئة قد تلقت طلبات بانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى مايو 2018 الي 336 مشروعًا باستثمارات 105مليارات و15 مليون جنيه باجمالي مساحة 10 ملايين و825 ألفا و426 مترا مربعا وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 62.5% من اجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.



وأشار رئيس الهيئة الى أن عدد العقود الموقعة بين المطورين الصناعيين والشركات الصناعية خلال شهر مايو الماضى بلغت 8 عقود لمساحة 69 ألف و208 أمتار بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة السادس من أكتوبر وتم اعتماد تعديل مخطط إحدى شركات المطور الصناعى بمدينة السادات وتم منح مهلة إضافية لشركة وتم اعتماد عقد تنازل لشركة أخرى.