رئيس الوزراء يُصدر حركة تغييرات فى رؤساء أجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتولي المهندس مصطفى فهمى إبراهيم، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.



كما أصدر رئيس الوزراء قرارا وزاريا بتولي المهندس عبدالمنصف الرفاعى محمد، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشرفا على جهاز تنمية شمال خليج السويس، رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشرفا على جهاز تنمية شمال خليج السويس، والمهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، رئيسا لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس ياسر عبدالله رمضان إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، رئيسا لجهاز تنمية مدينة غرب أسيوط، والمهندس السيد أحمد محمود همام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمكلف بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة 15 مايو، رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 15 مايو.