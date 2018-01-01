القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
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الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:48 ص

اليوم.. كسوف جزئى للشمس لمدة ساعتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2247429

تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة، كسوفًا جزئيًا للشمس، ويستمر ساعتين و25 دقيقة، وهو ثانى كسوف من ثلاثة خلال هذه السنة 2018.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن كسوف الشمس الجزئى سوف يرصد فى جزء صغير من شمال القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" وفى بعض الأجزاء من المناطق الساحلية لجنوب شرق أستراليا خلال الساعات بعد الظهر بالتوقيت المحلى.

وأشارت إلى أن كسوف الشمس يحدث فقط عندما يكون القمر فى المحاق، لأنه الوقت الوحيد الذى يمكن للقمر أن يتحرك أمام الشمس كما يشاهد من على الأرض.

وكشفت، أنه فى كل شهر يقع القمر فى المحاق، موضحة أنه لا يحدث كسوف للشمس شهريًا لأن مستوى مدار القمر حول الأرض يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس، لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث كسوف.

وتابعت: "خلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج، وفى النصف الآخر إلى الجنوب من دائرة البروج".

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