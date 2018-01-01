حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بـ"الشيخ زايد"

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السطو على فيلات وشقق لخليجيين وسرقتهم بالإكراه بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد تورط عدد من الأشخاص فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الخليجيين المقيمين بمدينة الشيخ زايد.



وتوصلت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إلى أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص "عاطلين"، يستعينون بخادمة فى تحديد الضحايا، حيث تسهل لهم الدخول لمسكن الضحية المستهدف السطو عليه، والإستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.



وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض على التشكيل العصابى المكون من 4 عاطلين، كما تم ضبط الخادمة، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة، بعد الحصول على اعترافات المتهمين، وإرشادهم عن المسروقات، حيث تم إبلاغ أصحابها بها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وتولت النيابة التحقيق.