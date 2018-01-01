النيابة: حريق شقة مصر القديمة بسبب انفجار أسطوانة غاز

كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، أن انفجار أسطوانة بوتوجاز وراء اشتعال النيران داخل أحد الشقق سكنية فى منطقة مصر القديمة.



وتبين من التحقيقات أن الانفجار، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال فى حالة حرجة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الحنائية لكشف ملابسات الحادث، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة، بشارع النجار، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.



وبالفحص تبين أن النيران أندلعت داخل شق بالطابق الخامس من عقار مكون من 11 طابقا ونجحت القوات فى محاصرة النيران قبل امتداداها لباقى أجزاء العقار والعقارات المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.