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الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:44 ص

سول: خريطة اقتصادية جديدة بعد تغير الأوضاع في كوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي،
الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن
أ ش أ
dostor.org/2247424

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، إن البلاد سترسم خارطة اقتصادية جديدة تعتمد فيها على النزع الكامل للأسلحة النووية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا خلال كلمته في منتدى "محاضرة سنغافورة" المنعقد في سنغافورة، إن هناك فرصة لكوريا الجنوبية والتي لا توجد في سنغافورة وفي أي دولة في العالم، وهى التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وإن لقاء القمة بين الكوريتين كان يعتقد الجميع بأنه مجرد حلم".

وأكد أنه سيجعل الدولة تنعم بالسلام والازدهار وإن حققت شبه الجزيرة الكورية السلام، فإن آسيا التي تضم سنغافورة ودول الأسيان ستصبح المنطقة الأكثر ازدهارا في العالم وستصبح أملا يضئ مستقبل البشر.

وأشار إلى أن عملية النزع الكامل للأسلحة النووية يمكن أن تتم بوتيرة سريعة إذا قامت كوريا الشمالية بتوضيح إجراءات تنفيذه بصورة ملموسة بشكل أكبر واتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الفور إجراءات شاملة مقابل ذلك.

وأضاف أن البلاد ترغب بشدة في السلام، وليس هناك في العالم دولة تحتاج إلى السلام بقدر ما تحتاج إليه كوريا الجنوبية لأنها فقدت الكثير جراء الحرب الكورية وعانت دائما من تهديدات اندلاع الحرب، موضحا أن البلاد تتجه نحو بناء مجتمع عادل ومستقيم وفي هذه المرحلة فهي تحتاج إلى أن تتعلم الكثير من سنغافورة من حيث قوة تنفيذ الإصلاحات والنزاهة والتعاملات العادلة.

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