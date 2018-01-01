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الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:31 ص

التموين تتحرى عن مدير مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

التموين تتحرى عن
مصطفى حربى - نجلاء رفاعى
dostor.org/2247287

كلفت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، رجال إدارة مباحث التموين بسرعة التحريات حول النشاط غير القانونى لمدير مخزن أغذية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر، وقررت النيابة حجز المتهم لحين ورود التحريات.

وتمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ا ح ع" 19 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية، بمنطقة الدرب الأحمر، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية بإجمالى 7.095 طن، وشملت 2.310 طن زيت، 1.500 طن سكر، 1.500 طن عسل جلوكوز، 220 كيلو سمن نباتى، 150 كيلو كاكاو، 500 كيلو مسحوق كيك، 375 كيلو نشا، 540 كيلو عصير شرائح أناناس، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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