كيربر تدخل نهائى ويمبلدون بعد عودة مظفرة مثل سيرينا

انصب الحديث منذ انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس على عودة سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للملاعب بعدما أنجبت طفلتها في سبتمبر الماضي.



وصعدت سيرينا للمباراة النهائية وكذلك الألمانية أنجليك كيربرالتي شهدت تراجعا في مستواها منذ فترة.



وحصلت سيرينا على لقب استراليا المفتوحة في 2017 وهي حامل في ابنتها أليكيس أولمبيا قبل أن تدخل في إجازة وضع لتعود في مارس الماضي.



وأثبت اللاعبة الأمريكية أن الانجاب لم يسلبها مهاراتها في التنس بفوزها، أمس الخميس، على الألمانية يوليا جورجيس، وصعودها للمبارة النهائية في ويمبلدون.



وأيضًا عندما سحقت كيربر منافستها سيرينا في نهائي استراليا المفتوحة عام 2016، وفازت على التشيكية كارولينا بليسكوفا في نهائي أمريكا المفتوحة في نفس العام، بدا أن اللاعبة الألمانية أصبحت ندا قويًا لسيرينا، لكن سرعان ما بدأ التراجع.



وبعدما بدأت كيربر عام 2017 وهي على قمة التصنيف العالمي، لم تتمكن كيربر من الوصول إلى نهائي بطولة واحدة العام الماضي واختتمته في الترتيب 21 عالميا.



لكن ومنذ استعانتها بالمدرب فيم فيسته، الذي سبق له تدريب كيم كليسترز وسيمونا هاليب وفيكتوريا أزارينكا، في بداية العام الماضي تغير مسار كيربر وعاد المنحنى للصعود مجددا.



ووصلت كيربر لقبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ووصلت أيضا لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة معادلة أفضل سجل لها.



وأمس الخميس، قدمت كيربر مباراة قوية وفازت على ايلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا بنتيجة 6-3 و6-3 وقالت كيربر: "اعتقد أنها مباراة جديدة تماما كلتانا تعلم كثيرا، هي عائدة (بعد غياب) وأنا عائدة من 2017".



وأضافت "لا يمكن أن أقارن هذا العام بعام 2016 أو 2017، إنني فخورة حقا بالعودة لنهائي ويمبلدون خاصة بعد العام الماضي عندما لم تأخذ الأمور المسار الذي توقعته".