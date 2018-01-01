بالأسماء.. محاولة انتحار 4 طالبات بالبحيرة بعد ظهور نتيجة الثانوية

استقبلت مستشفى دمنهور العام، محاولات انتحارية لأربعة طلاب ثانوية عامة، عقب ظهور نتائجهم، بنتاولهم أقراص مبيد سليفوس المسممة المستخدمة لحفظ الغلال.



وعلمت "الدستور" من مصدر خاص أن الطلاب هم:



نرمين حسام منصور من مركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة.



إيمان توفيق مدكور من سكنيبة مركز دمنهور محافظة البحيرة.



نورهان أحمد عبد المولى من قرية نفرة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة.



رحمة حويط أنور عبد السلام 17 قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة.



وحولت مستشفي دمنهور التعليمي الطلاب إلى معهد السموم بمدينة الإسكندرية لمتابعة تطورات الحالة الصحية الخاصة بهم.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل أعقبه ظهور نتيجة الثانوية العامة ظهر اليوم.