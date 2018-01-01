وزارة الطيران تنفي توقف حركة الملاحة بمطار القاهرة

نفى باسم عبدالكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني، توقف حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الجوي أو وقوع أي انفجارات داخل حرم مطار القاهرة ومبانيه ومحطة الوقود.



وأكد متحدث الطيران المدني، في بيان رسمي، مساء الخميس، استمرار الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي، نافيًا تأثر حركتي الهبوط والإقلاع بالحادث.



على صعيد آخر، كشفت مصادر مطّلعة بمطار القاهرة الدولي أن الانفجار نجم عن انفجار خزّاني وقود خارج محيط المطار بطريق الهايكستب بجوار مصنع كيماويات، حتى الآن، مشددًا على أن الحادث لم يخلف عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.