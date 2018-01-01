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الخميس 12/يوليه/2018 - 04:10 م

الأمن العام ينفذ مليونى حكم قضائى فى شهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدى
dostor.org/2246850

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، حملات مكبرة لتنفيذ كل الأحكام، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم فى انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء جمال عبدالبارى، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام عن تنفيذ 1924029 حكما قضائيا متنوعا من بينها 9365 حكمًا جنائيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

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