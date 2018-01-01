خبير روسى: طرد اليونان لدبلوماسيينا جاء بضغط من الاتحاد وأمريكا

أكد الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إيجور بشينتشنكوف، أن قرار اليونان بطرد دبلوماسيين روس، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسى (ناتو)، جاء بضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكى يأتي قرارها متوافقًا مع شركائها.



وقال الخبير الروسى، فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "من الواضح أن السلطات اليونانية اتخذت قرار طرد أعضاء من طاقم الدبلوماسيين الروس تحت ضغط من مستشاريها من بروكسل وواشنطن"، وتابع قائلًا: "إنها هبة منحها رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس لقمة الناتو".



كما نوه الخبير الروسى إلى أن الدول الغربية لا يعجبها تمامًا العلاقات الجيدة بين أثينا وموسكو، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المواطنين العاديين.



يُذكر أن الحكومة اليونانية اتخذت قرارًا بطرد دبلوماسيين روسيين وحظرت اثنين آخرين من دخول البلاد.

