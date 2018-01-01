كيف ستقضى الدولة على قوائم الانتظار بالمستشفيات؟

فى السادس من يوليو 2018، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويرتكز المشروع على عدة محاور تتضمن: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، توفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالى ٤٥ مليون مواطن مصرى، بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية وذلك خلال عامين، والانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء فى التطبيق تباعًا في باقي محافظات المرحلة الأولي (السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء).

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، ٦٠٦ ملايين و٩١٠ آلاف جنيه.

وبدأت وزارة الصحة فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقضاء على قوائم الانتظار تشمل: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يومًا بيوم، ولجنة لمتابعة التشغيل، ولجنة للميكنة، ولجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة، ولجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفنى للتخلص من قوائم الانتظار.

وتتضمن المحاور الرئيسية للمشروع تجميع بيانات المرضى من جميع مقدمى الخدمة التابعين للدولة، ثم تدقيق ومراجعة البيانات، وترتيب المرضى بالقوائم طبقًا للتخصص وتاريخ إقرار الإجراء الطبى، وذلك خلال ٤ أسابيع.



وتشمل الخطوة الثانية تجميع بيانات كل المستشفيات (السعة السريرية للرعايات المركزة، غرف العمليات، القوى البشرية)، وتحديد القدرة التشغيلية القصوى فى المستشفيات المشاركة فى المشروع، وتحديد حجم وأسباب الفجوة التشغيلية مع وضع الحلول اللازمة متوسطة وطويلة الأمد، وذلك خلال ٤ أسابيع.



وتعمل وزارة الصحة على إنشاء موقع إلكترونى لرصد وتسجيل المرضى، وتدشين قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية من حيث (القدرة التشغيلية، الأدوية والمستلزمات الطبية، القوى البشرية، متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء)، وإنشاء وتشغيل مركز هاتفى لتلقى طلبات واستفسارات المواطنين، وإنشاء وتشغيل مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة ومتابعة مؤشرات الأداء، وذلك خلال ١٠ أسابيع.



ويتضمن المحور الرابعة من المشروع: تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكل الإجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات والأدوية لكل تخصص، و رصد مراقبة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات لضمان استمرار تقديم الخدمة فى كل منافذ تقديم الخدمة، وذلك خلال ٤ أسابيع.



وتشارك فى تنفيذ المشروع وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، إلى جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبنك المركزى المصرى، ومؤسسة مصر الخير.