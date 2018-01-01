القاهرة : الخميس 12 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
05:53 م

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه
08:02 م

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر
06:13 م

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار
04:08 ص

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"
08:08 ص

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"
07:53 ص

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"
عالم
الخميس 12/يوليه/2018 - 03:45 م

الإمارات تصدر قرارًا رسميًا بشأن الحج

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات
نيفين أشرف
dostor.org/2246825

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قرار مجلس الوزراء في شأن الحج والعمرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وحظر القرار على أي شخص طبيعي، أو اعتباري، مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، كما حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.

ونص القرار على إنشاء لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، تتولى البت في الطلب المقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والتنازل عنه وأي طلبات ذات صلة به، كما تختص اللجنة باعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة، واعتماد العقود التي تبرمها الحملة من الحملات الأخرى أو الحجاج أو المعتمرين، والجهات التي توفد أيا منهم وأي عقود أخرى متعلقة بالمقاولة، واعتماد اندماج وتحويل الحجاج واعتماد اعتذار الحملات عن موسم الحج.

وفي الإطار ذاته تختص الهيئة بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات، وتوزيع النسب عليهم، والبت في طلبات الحملات وعدد من الاختصاصات الأخرى.

ونص القرار على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شئون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.

موضوعات متعلقة

انطلاق ملتقى "الإمارات تُطوِّق التطرف" في أبوظبي

وفد السياحة يبحث فى السعودية ترتيبات الحج

منها القدوم جوًا.. شروط وضعتها السعودية للقطريين لأداء فريضة الحج

أول تعليق من الإمارات على شكوى قطر فى "العدل الدولية"

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ اسبوع

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

منذ أقل من شهر

حفتر يعلن تحرير مدينة "درنة" الليبية بالكامل

الآن

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بنهاية تداولات الأسبوع

الإعدام لـ13 متهمًا فى قضية "الهروب الكبير" من سجن المستقبل

تجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة

الآن.. نتيجة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

تحليل "DNA" يفجر مفاجأة جديدة في واقعة "جثث أطفال المريوطية"

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة تعرض طائرة "مصر للطيران" القادمة من لندن لحادث

الآن.. نتيجة الثانوية العامة

ads
ألبومات الصور

بالفيديو والصور.. انطلاق اختبارات اكتشاف الموهوبين في بني سويف

رفع 925 طن مخلفات ورصف طريقين فى صدفا بأسيوط

انطلاق المرحلة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بأسيوط

محافظ المنيا يفتتح كوبريين وحديقة عامة بمركز أبو قرقاص

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

تحليل "DNA" يفجر مفاجأة جديدة في واقعة "جثث أطفال المريوطية"

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة تعرض طائرة "مصر للطيران" القادمة من لندن لحادث

الآن.. نتيجة الثانوية العامة

كشكول

جامعة سوهاج تنظم لقاء طلابي لـ500 من خريجين الثانوية العامة والفنية

الرابع "أدبي": "كنت أساعد والدتي في بيع الأنابيب للمساعدة فى المصاريف"

والدة العاشرة مكرر أدبي بالدقهلية: كان نفسي اعمل مروحة لبنتي في اللجنة

تربيه نوعية عين شمس تعتمد النتائج

استمرار اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس لليوم العاشر

الأمصار

الجسمي يجرب حظه بأغنية شعبي "فيديو"

حكومة كرواتيا تعقد اجتماعها بزي المنتخب "صور"

من الاختفاء إلى الإنقاذ.. القصة الكاملة لفتية الكهف التايلاندي

فان باستن يهاجم "مسرحيات" نيمار

سوائل السجائر الإلكترونية تدمر الأوعية الدموية والقلب "دراسة"

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

تعرف على أنجح قناصة فى التاريخ

علماء يكتشفون مخطوطة من ملحمة " الأوديسا" في اليونان

أم تجبر ابنها على تهريب دفعة ضخمة من هواتف "آيفون"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مادة "برتقالية" في الكاري تكافح السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎