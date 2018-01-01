"الناتو" يحث روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا

دعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، روسيا، إلى وقف تدخلها العسكري في أوكرانيا وسحب قواتها المسلحة من الأراضي الأوكرانية.



جاء ذلك في إعلان قمة الناتو المنعقدة في بروكسل، التي بدأت أمس وستنتهي اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.



ونصت وثيقة الإعلان على حث روسيا على إيقاف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري للجماعات المسلحة، وإيقاف التدخل العسكري في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وسحب القوات والمعدات والمرتزقة من الأراضي الأوكرانية، والعودة إلى المركز المشترك للتحكم والتنسيق.



وأعرب قادة الناتو مجددا عن دعمهم سلامة وسيادة الأراضي الأوكرانية، وكذلك جورجيا ومولدوفا، داخل حدودها المعترف بها دوليا، كما دعوا روسيا لسحب قواتها المسلحة من أراضي تلك الدول الثلاث.



كما أدان المشاركون في القمة ضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي لشبه جزيرة القرم، والذي لن يتم الاعتراف به أبدا، كما دعوا جميع الأطراف المعنية لتنفيذ اتفاقيات مينسك بشكل كامل، ودعموا جهود تنسيق نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية.



وفي هذا الصدد أيد الحلف العقوبات الدولية ضد روسيا.

