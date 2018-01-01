موسكو: تحرير درعا السورية تم بأقل الخسائر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الجيش السوري سيطر على الحدود مع الأردن، وتم تحرير محافظة درعا بالكامل تقريبا من الإرهابيين، وذلك بالحد الأدنى من الخسائر البشرية، لافتة إلى أن عملية تطهير محافظة درعا والقنيطرة دخلت في المرحلة النهائية.



وأكدت المتحدثة أنه تم تحرير درعا بشكل شبه كامل حتى الآن، وتم التوصل إلى اتفاق لحل الوضع في الأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية من درعا، والتي بقيت لأكثر من سبع سنوات تحت سيطرة الجماعات المسلحة، مما سيسمح بفتح الطريق الدولي (بيروت- عمان- دمشق).



وأشارت الى أن تحرير المناطق الجنوبية- الغربية في سوريا من الإرهابيين تم بأقل الخسائر، مضيفة: "لقد لعبت الشرطة العسكرية وضباط روس من مركز المصالحة دورًا هامًا بين الأطراف المتحاربة والشرطة في هذا الأمر".