وزير التعليم العالى يشيد بمشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام

أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بمشروعات تخرج طلاب أقسام وكليات الإعلام، التي اهتمت بترشيد استهلاك المياه وغيرها من المشروعات القومية.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على مدار العام الدراسي 2017-2018، بغرض اهتمام مشروعات تخرج طلاب الإعلام بالجامعات المصرية بالمشروعات والقضايا القومية في مصر، وتنمية وعي المجتمع بها.



وأضاف البيان، أن مشروعات التخرج بكليات وأقسام الإعلام هذا العام، اهتمت بعدد من القضايا القومية، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه في كافة استخداماتها.



وأشار البيان إلى أن وزارة التعليم العالي تعتزم خلال الفترة القادمة، تنظيم مهرجان كبير لمشروعات تخرج كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية التي اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية، وخاصة ترشيد استهلاك المياه، وسيتم تخصيص جوائز قيمة للمشروعات المتميزة في هذا المجال، استنادًا لتقييم لجان التحكيم من خبراء الإعلام الأكاديميين والممارسين؛ تقديرًا لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في الاهتمام بالقضايا القومية، وكذلك المساعدة في بث مشروعات التخرج المتميزة عبر القنوات التليفزيونية العامة والخاصة لتعظيم الاستفادة منها.

