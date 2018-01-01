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سياسي
الخميس 12/يوليه/2018 - 03:35 م

برلماني يعد مشروع قانون ضد خاطفى الأطفال والعقوبة تصل لإعدام

النائب سعد بدير
النائب سعد بدير
أشرف لاشين
dostor.org/2246809

طالب النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إجراء تعديلات على العقوبات الخاصة بالتعدي على الأطفال، سواء بالخطف أو القتل أو الاغتصاب، مؤكدا أن ظاهرة التعدي على الأطفال أصبحت متعددة وتهدد أمن وسلامة المجتمعات.

وقال بدير، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن ظاهرة اختطاف الأطفال أصبحت تمثل حالة من الرعب والقلق داخل الأسر المصرية، خاصة بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة عن عدد من القضايا التي ثبت تورط بعض العصابات فيها، والتي تقوم بعملية قتل الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية والاتجار فيها.

وأشار النائب البرلماني إلى أنه يعمل على إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات تكون أكثر ردعا لمواجهة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، خاصة أن هناك بعض الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال ولا توجد لها عقوبة مثال حالات التحرش والاعتداء الجنسي.

ونوه إلى أنه سيقترح بعض العقوبات التي قد تصل للحكم بالإعدام على كل من يعتدي على الأطفال ويتسبب في وفاتهم سواء بقصد أو غير قصد، كما ستصل العقوبات التي من المقترح أن تشملها التعديلات التي سيتقدم بها لحكم المؤبد لكل من يعتدي جنسيًا على الأطفال ويحدث لهم تشوهًا.

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