"الكويتية للإغاثة" تواصل دعم الناجين من إعصار سقطرى اليمنية

أكد المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عبدالعزيز العبيد، استمرار تدفق المساعدات العاجلة للناجين من الإعصار الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية؛ وذلك ضمن الحملة الكويتية الإنسانية (الكويت بجانبكم) التي أطلقتها الجمعية مؤخرا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية.



وأوضح العبيد، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أنه تم إرسال ثالث طائرة إغاثية تابعة للقوة الجوية الكويتية، محملة بـ12 طنا من المواد الغذائية الضرورية التي يحتاجها الشعب اليمنى، مشيرا إلى أن الجمعية تواصل كعادتها سرعة الاستجابة للنداءات الإنسانية، لاسيما تجاه المنكوبين في (سقطرى).



وأضاف أنه تم التنسيق والترتيب على الفور لتقديم الدعم اللازم للناجين من الإعصار سريعا، لافتا إلى وجود تحديات عديدة واجهت عمل الجمعية في توصيل المساعدات للجزيرة، منها صعوبة النقل والمواصلات؛ حيث لم تعد هناك طرق برية أو بحرية آمنة تستطيع من خلالها إيصال المساعدات للمستفيدين.



ولفت إلى أنه تم التعاون مع وزارة الدفاع الكويتية، التي ساهمت بدور أساسي بتوفير خدمات النقل الجوي لهذه المساعدات، مما سرع من إيصال المواد الغذائية بشكل عاجل للمستفيدين، وحالت دون وقوع كارثة المجاعة التي كانت تهدد إقليم سقطرى.



وأشار إلى أن المساعدات شملت إلى جانب الغذاء والدواء، الكساء والخيام والعديد من المستلزمات الاخرى، حيث إن الكثير من العائلات اتخذت من أعالي الجبال سكنا وموطنا لها، للنجاة من مخاطر الإعصار، معربا عن شكره لجهود وزارة الخارجية الكويتية في تذليل الصعاب، والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية في ايصال المساعدات، والإشراف المباشر على حملة (الكويت بجانبكم )، والإشراف على العمل الخيري الكويتي عامة في الخارج، والتنسيق مع الحكومات لتوصيل المساعدات إلى مستحقيها، وتسهيل مهام مبعوثي الجمعية، لتنفيذ برنامج هذه المساعدات.



يذكر أن الجمعية الكويتية للإغاثة، هى جمعية خيرية تعمل على إغاثة المنكوبين منذ 25 عامًا تحت مسمى (اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة)، وتضم في عضويتها 16 هيئة ومؤسسة خيرية ونفع عام كويتية.



وبدأت الجمعية عملها الإغاثي منذ عام 1987، عندما اجتاحت الفيضانات بنجلاديش، وأدت إلى تدمير المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل، وتشريد الملايين من السكان، فتنادت الهيئات والجمعيات الخيرية في الكويت إلى ضرورة تشكيل خطة تنسيقية تهدف إلى تقديم عمل خيري إغاثي مشترك لعدم تكرار الجهود، واستمرت الجمعية في تلبية نداءات الاستغاثة العاجلة في العديد من المناطق المنكوبة، مثل بنجلاديش، وباكستان، والفلبين، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والعراق، وإيران، وتركيا، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإريتريا، والنيجر، وكينيا، والشيشان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وسيريلانكا، وكوسوفا، والبوسنة والهرسك وألبانيا.

