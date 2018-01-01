ماكرون يؤكد اجتماعه ببوتين الأحد المقبل في موسكو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ماكرون قوله- في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من قمة حلف شمال الأطلنطي في بروكسل- إن الاجتماع مع بوتين سيتيح فرصة لتناول بعض القضايا الملحة مرة أخرى.



وشدد ماكرون على أهمية استمرار الحوار مع روسيا، مضيفًا أنه تحدث إلى بوتين مرارا، وأن الجهود التي يبذلها الطرفان ستجعل من الممكن المضي قدمًا في عدد من المجالات، بما في ذلك الأمن الإلكتروني.

